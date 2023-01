All’interno della casa del Grande Fratello Vip, Antonino Spinalbese sente sempre più forte la mancanza di sua figlia Luna Marì. Il gieffino, che parla spesso della piccola in trasmissione, nella notte di giovedì 26 gennaio 2023 si è lasciato andare ad alcune confidenze, raccontando ai suoi compagni di avventura le sue preoccupazioni e i suoi sentimenti.

Per ora, Antonino Spinalbese non sembrerebbe intenzionato a legarsi a nessuna donna, dopo la fine della relazione con la madre di sua figlia, Belen Rodriguez. L’hairstylist ha infatti spiegato di voler passare più tempo possibile in compagnia soltanto di Luna Marì:

Non voglio donne fuori da qui. Io ho la mia topolina. Fuori mi vedo in casa con mia figlia, non con mia figlia e un’altra donna. Poi magari arriverà, ma adesso voglio stare con la bambina e basta. Mi immagino che vado in montagna, io la bimba, poi ci sono i miei amici e stop. Mi vedo con mia figlia che cresce che cammina e non mi serve altro.

Subito dopo, Antonino Spinalbese ha ammesso di essere molto dispiaciuto per non essere stato in grado di creare una famiglia unita.

Io pensavo tutt’altro nella mia vita, ma ho sempre sentito che sarei diventato padre, sul resto non pensavo che le cose sarebbero andate così. Mi immaginavo che avrei creato la famiglia perfetta del Mulino Bianco. Invece da quel punto di vista è andata diversamente.

Nonostante le famiglie perfette non esistano davvero e lo stereotipo del “Mulino Bianco” sia illusorio, la paura più grande del gieffino è sincera. Ripreso dalle telecamere del reality show, Spinalbese ha concluso: