Antonino Spinalbese è uno dei protagonisti di questa edizione del Grande Fratello Vip, dove ha parlato in più di un’occasione di quanto senta la mancanza di sua figlia, Luna Marì, frutto della relazione ormai finita da tempo con Belen Rodriguez. Anche lui, al pari di altri concorrenti, ha ricevuto più di una sorpresa che lo ha commosso, come accaduto recentemente in occasione della visita delle sue due sorelle, che lui ha aiutato a crescere dopo la perdita del papà, che si era tolto la vita.

Entrambe gli hanno riferito di vedere almeno una volta a settimana la bambina, anche se lui avrebbe preferito poter avere qualche informazione in più su di lei, magari anche ricevere qualche foto, ma questo finora non è accaduto. Inevitabilmente, c’è chi è arrivato ad accusare senza troppe remore la showgirl di non pensare quanto questo sia importante per il suo ex compagno.

Vi raccomandiamo... Stefano De Martino parla della sua nuova famiglia allargata con Belen

“Manda una foto al padre, che sta al Grande Fratello da quasi tre mesi e anncora non gliela hai fatta avere – le ha scritto un follower -. Sarebbe un bel gesto per lui”. Non è tardata ad arrivare la risposta di Belen Rodriguez, che ha chiuso il discorso con poche parole: “Nessuno lo ha mai vietato”, come a smentire seccamente quindi chi ha sempre pensato che fosse lei quella contraria a farlo.

L’intento dell’argentina è infatti quello di tutelare la privacy della sua bambina, anche se per alcuni questo suo pensiero sembra stridere con la realtà, visto che solitamente lei non si fa molti problemi a mostrarla sui social, esattamente come fa spesso anche cn il suo primogenito, Santiago. La sua idea, insomma, sarebbe quella di mostrare la piccola al gieffino, esclusivamente in forma privata. Almeno per ora sembra che questo non sia accaduto, visto che lui ha più volte manifestato questo suo desiderio.