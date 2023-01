Il 2022 è stato l’anno che ha portato all’ennesimo ritorno di fiamma tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino, che ora si augurano di poter stare davvero insieme per sempre. La showgirl non ha alcun dubbio sul sentimento che prova per il marito (il divorzio da lui non è mai diventato effettivo), ma preferisce non sbilanciarsi troppo sul futuro, forse anche un po’ per scaramanzia: “Non sono stata io a lasciarlo – ha detto in un’intervista al settimanale F -. Mi piacerebbe tantissimo rimanere con Stefano, sarebbe un lieto fine… ma io sono super esigente”.

I due si erano sposati nel 2013, per poi lasciarsi nel 2015, a due anni di distanza dalla nascita del loro bambino, Santiago. Nel 2019, poco dopo la fine della storia che lei ha vissuto con Andrea Iannone, sono tornati insieme, ma anche questo riavvicinamento aveva avuto vita breve. Quasi un anno fa l’ennesimo tentativo di riprovarci, nonostante lei nel luglio del 2021 abbia avuto una bambina, Luna Marì, da Antonino Spinalbese.

A rendere felice l’argentina c’è anche il rapporto che Stefano è riuscito a costruire con sua figlia: “Quando ci siamo messi insieme la prima volta lui aveva 22 anni e io 26, eravamo due pischelli, per giunta famosi. Stavamo entrando in un meccanismo di cui non avevamo idea. Non eravamo due nella coppia, eravamo migliaia: i paparazzi sotto casa ogni giorno, la morbosità della gente che voleva sapere, vivevamo in un tunnel di predatori. Esserci lasciati credo sia stata la cosa più naturale che potesse succedere. Quando ho deciso di chiudere con lui e fare un passo definitivo con un altro escludevo che potessimo tornare insieme. Stefano adora la piccolina, è qualcosa che non mi sarei mai aspettata”.

La maternità ha certamente contribuito a fare maturare Belen Rodriguez, su questo lei non ha molti dubbi: “Quando ho fatto Santi avevo 28 anni, ero completamente inconsapevole, per niente apprensiva. A quasi quarant’anni sono una donna, mi sento molte più responsabilità e anche il fisico è diverso. Con Santiago non ho avuto nessun problema a farmi le notti ma con Luna, arrivata ai suoi 8 mesi, ero disperata: aiuto tate, dove siete? A una certa età non ce la fai a non dormire”.

A distanza di tempo, la 38enne ammette anche di avere avuto tre aborti (di uno di questi ha parlato al GF Vip anche Spinalbese), esperienze che non possono che averla segnata. “Non l’ho mai detto a nessuno, ma in realtà ne ho persi tre nella mia vita: due prima di Santi e uno fra Santi e Luna. Lì per lì ne ho sofferto, certo, ma poi ho avuto altri figli quindi, in tutta onestà, le rispondo che oggi non è un dolore né un rimpianto. Se una gravidanza non va bene significa che quel feto non era forte e per questo è stato espulso. Il corpo è la macchina più intelligente che abbiamo. Bisogna lasciar andare le cose” – ha concluso.