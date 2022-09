Mentre gli affezionati dell’IPhone sono in attesa dell’ultimo modello del melafonino, il numero 14 è in arrivo il 16 settembre 2022, Apple ha appena portato sul mercato un nuovissimo smarth watch.

Si tratta dell’Apple Watch Ultra, una versione supertecnologica dell’orologio del marchio, creata per soddisfare le esigenze anche degli sportivi più esigenti. È infatti rivolto a triatleti, corridori di fondo, subacquei e appassionati di backcountry, al costo di 800 dollari.

Tante le novità e tante le nuove caratteristiche del nuovo smart watch: uno schermo più grande, una maggiore durata, e un pulsante “azione” per renderlo più facile da usare mentre si indossano i guanti. Inoltre, l’orologio è stato dotato di altoparlanti più grandi e potenti, utili per le chiamate in condizioni di vento e una batteria con una durata di 36 ore con una sola carica.

L’Apple Watch Ultra è l’ultimo esempio di come l’azienda si sta espandendo, anche oltre l’ombra dell’Iphone, in un mercato dominato da giganti del settore come Garmin. Oltre all’orologio, infine, l’azienda della Mela ha messo in vendita anche una nuova versione degli auricolari wireless del brand: gli AirPods Pro, con la possibilità di modificare il volume con il semplice tocco di un dito.

Apple ha presentato i prodotti allo Steve Jobs Theatre nel suo campus di Cupertino, in California, e nonostante sia stato presentato anche l’IPhone 14, le nuove caratteristiche dell’Apple Watch hanno catturato l’attenzione del pubblico.