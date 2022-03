Dal saluto militare all'uomo incinto: ecco tutte le nuove emoji di iOS 15.4

È arrivato il momento di un nuovo aggiornamento del vostro iPhone: Apple ha infatti lanciato iOS15.4, che porta con sé alcune interessanti novità. Prima tra tutte la possibilità di sbloccare il telefono con il sistema FaceID anche indossando la mascherina, diventata ormai parte integrante della nostra vita quotidiana. Ma, come sempre, l’aspetto più chiacchierato dell’aggiornamento è l’arrivo delle nuovissime emoji.

Con iOS 15.4, infatti, le chat e i social network possono riempirsi di 37 “faccine” inedite, già diventate molto popolari soprattutto tra i più giovani. Tra queste ce ne sono alcune destinate a far discutere, altre più simpatiche, altre ancora di cui (probabilmente) nessuno sentiva la necessità, come accade ad ogni aggiornamento. Per esempio, è stata introdotta l’emoji che fa il saluto militare, quella con la faccina che si scioglie, quella che lancia uno sguardo timido con le mani sugli occhi, quella trasparente con i bordi tratteggiati.

Tra le emoji che rappresentano le persone, invece, ecco comparire il viso di una persona neutra (introdotto già diversi aggiornamenti fa) con la corona in testa, ma anche un uomo con il pancione. Quest’ultimo, in particolare, ha già fatto parecchio discutere: in molti si chiedono se fosse necessario inserirlo, mentre altri lo trovano un espediente divertente per indicare un’abbuffata.

Tra le altre emoji disponibili su iPhone troviamo elementi naturali come un corallo, un nido con le uova, un fiore di loto o dei fagioli. Ma anche immagini come le bolle di sapone, la lastra di una radiografia, uno scivolo, un salvagente, una palla da discoteca, una batteria scarica. Gli utenti Apple avranno a disposizione anche diverse emoji delle mani: quelle che formano un cuore, quelle con il dito puntato (in stile “I want you“) o con l’indice e il pollice che si toccano come nel gesto che indica i soldi. Insomma, per qualunque cosa si voglia comunicare nelle chat, basta dare sfogo alla fantasia e lanciarsi nella scelta dell’emoji giusta per ogni occasione.