Ariana Grande in quarantena con il nuovo fidanzato

Come tanti artisti nel mondo, anche Ariana Grande sta rispettando le misure restrittive legate all’emergenza Coronavirus ed è in isolamento a casa.

Secondo le ultime indiscrezioni, la popstar avrebbe deciso di trascorre la quarantena con il nuovo fidanzato: il fortunato si chiama Dalton Gomez ed è un agente immobiliare.

A fornire più dettagli è PageSix, la pagina dedicata al gossip del New York Post: Dalton fa parte del gruppo Aaron Kirman e lavora nel settore degli annunci immobiliari di lusso tanto da rappresentare ville vendute tra i 5 e i 12 milioni di dollari. Pare che in questo periodo stia contrattando per una proprietà a Malibu in California del valore di 11 milioni di dollari.

Ariana già qualche mese fa era stata immortalata da TMZ mentre all’interno di un locale a Los Angeles baciava appassionatamente un uomo misterioso. Lo stesso ragazzo è apparso in una sua storia di Instagram qualche giorno fa.

Dalton era ben riconoscibile ma, purtroppo, il suo account social è privato quindi risulta impossibile indagare in modo più preciso. Tra i follower del ragazzo, però, compare proprio la cantante quindi questa potrebbe essere l’ennesima prova di una relazione in corso.

Se l’indiscrezione fosse vera, si tratterebbe del primo fidanzato non famoso della giovane popstar. Precedentemente Ariana è sempre stata legata a personaggi del mondo dello spettacolo, come l’attore Pete Davidson e il cantante dei Social House Mikey Foster.