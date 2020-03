Armani e Gucci sostengono la lotta al Coronavirus con donazioni milionarie

Per quanto riguarda il mondo della moda, Giorgio Armani è stato uno dei primi ad attivarsi per supportare la lotta al Coronavirus con una donazione di oltre un milione di euro agli ospedali Sacco, San Raffaele, Istituto dei Tumori e Spallanzani.

La generosità di Re Giorgio non si è fermata lì tanto che il brand ha comunicato di dare il suo contributo anche all’ospedale di Bergamo, a quello di Piacenza e a quello della Versilia, arrivando quindi ad una donazione complessiva di due milioni di euro.

In più l’azienda ha voluto effettuare la conversione di tutti i propri stabilimenti produttivi italiani nella produzione di camici monouso destinati alla protezione individuale degli operatori sanitari impegnati a fronteggiare l’emergenza.

Anche Gucci ha voluto dare il suo contributo e lo ha comunicato con una lettera firmata dal Direttore Creativo Alessandro Michele e dal Presidente e CEO dell’azienda Marco Bizzarri: “Questa pandemia ci chiama a un compito inaspettato, ma è una chiamata alla quale rispondiamo con decisione, supportando il lavoro straordinario del personale sanitario, dei medici e degli infermieri. Sostenendoci a vicenda e aiutando quelli che tra noi sono più vulnerabili, saremo in grado di superare questa crisi: uniti, ancora più di prima“.

Il brand ha, così, dato il via a due iniziative importanti. La prima consiste in una donazione da un milione di euro al Dipartimento della Protezione Civile italiano con la creazione di nuovi posti letto in terapia intensiva in via prioritaria, attraverso la piattaforma di crowdfunding di Intesa Sanpaolo ForFunding e con la pagina web dedicata.

Per quanto riguarda il secondo progetto, Gucci ha deciso di contribuire alla donazione di un altro milione di euro al COVID-19 Solidarity Response Fund della Fondazione delle Nazioni Unite a sostegno dell’Organizzazione Mondiale della Sanità attraverso la campagna di Matchmaking lanciata da Facebook.