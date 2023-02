Arianna Mihajlovic, nuova dedica a Sinisa: "Ogni notte è tempesta di pensieri"

Il pensiero di Arianna Mihajlovic, vedova di Sinisa, è costantemente rivolto all’ex allenatore, scomparso il 16 dicembre 2022 a causa della leucemia con cui lottava da tempo. La donna ha sempre fatto il possibile per stare vicino all’uomo quando era costretto al ricovero in ospedale e a sottoporsi a cure anche piuttosto pesanti, ora lei prova a farsi forza grazie al sostegno dei loro quattro figli, oltre che della sua nipotina, Violante.

L’ex showgirl (da ragazza ha lavorato in Tv come valletta) non manca però di essere presente sui social, dove racconta in maniera chiara le sensazioni che albergano dentro il suo animo in questo periodo.

Come già aveva detto in un suo precedente post su Instagram, il momento più difficile per lei è la notte, quello in cui si deve fare i conti con se stessi e guardare dentro il proprio cuore, il posto in cui c’è ancora Sinisa. Ed è questo il tema su cui ha incentrato il suo messaggio, dedicato proprio all’ex allenatore.

“Ogni notte per me è tempesta di pensieri“ – ha scritto, accompagnando il suo messaggio a uno scatto realizzato qualche anno fa, in cui i due sono sereni e sorridenti, in un momento in cui la malattia non era ancora entrata a far parte delle loro vite.

In tanti si sono stretti attorno ad Arianna Mihajlovic e le hanno fatto sentire il loro sostegno, che può almeno in parte alleviare il dolore che lei avverte dentro di sé. Tra questi ci sono Paolo Conticini, Elena Santarelli, Jo Squillo e Patrizia Pellegrini, che sapevano bene quanto la coppia fosse unita.

Pochi giorni fa la donna aveva pubblicato un’altra foto, sempre su Instagram. “Saremo felici o saremo tristi, che importa? Saremo l’uno accanto all’altra . E questo dev’essere , questo è l’essenziale”, messaggiio che aveva suscitato la commozione di molti.