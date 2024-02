Arianna Rapaccioni, la dedica al marito Sinisa Mihajlovic: "Mi sembra di averti vicino"

Arianna Rapaccioni, moglie del defunto allenatore Sinisa Mihajlovic, ha dedicato dei dolci auguri di compleanno al marito pubblicando su Instagram una vecchia foto dei due insieme. L’ex sportivo avrebbe infatti compiuto oggi, 20 febbraio 2024, 55 anni.

A corredo dello scatto, le parole della canzone Ogni volta di Vasco Rossi: “Ogni volta che cammino e mi sembra ti averti vicino… Auguri Amore Mio”.

Moltissimi i commenti degli utenti. “Oltre ogni tempo finito esiste l’infinito… dove siete sempre insieme”, scrive Fabiola Sciabarrasi, ex moglie di Pino Daniele. Altri, come Elena Santarelli o Anastasia Kuzmina, lasciano semplicemente dei cuori.

Ma questa non è la prima volta che la donna ricorda il defunto marito. Nel mese di agosto 2023, Arianna Rapaccioni aveva infatti parlato della sua prima estate senza di lui. “Aprire la casa senza di lui non è stato facile. Immaginavo di vederlo la sera nel nostro patio, col sigaro. Insieme ai miei figli però ci siamo imposti di ripartire, perché lui avrebbe voluto questo, ma mi manca come l’aria”, aveva raccontato al settimanale Chi.

“Lo sento ovunque, girare per casa. Trovo ovunque i suoi scarpini e le sue tute e tutte le volte ricevo uno schiaffo”, aveva continuato. Poi, Rapaccioni si era rivolta chi l’aveva criticata per essersi mostrata ‘troppo felice’ dopo la morte del marito, sopraggiunta nel dicembre 2022 dopo una lunga battaglia contro la leucemia. “La gente parla, ma noi non siamo matrioske. Come dice il mio analista: la gente si ferma al primo strato, ma non va mai dentro, non conosce il resto. I primi mesi con i miei cinque figli sono stati tremendi, ma poi ho indossato l’armatura”.