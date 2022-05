Dopo più di un mese di ricovero, Siniša Mihajlović, allenatore del Bologna, è stato dimesso dall’ospedale Sant’Orsola dove si trovava per proseguire le terapie per la leucemia. Il tecnico probabilmente tornerà tra qualche giorno nella panchina della sua squadra.

La notizia del suo ritiro era arrivata il 26 marzo, data dallo stesso Mihajlović durante una conferenza indetta a sorpresa. L’uomo aveva annunciato di dover di nuovo combattere contro dei campanelli d’allarme che facevano presagire il ritorno della leucemia, nonostante il trapianto avuto nel 2019. Il 29 marzo, poi, l’allenatore serbo era stato ricoverato all’ospedale Sant’Orsola di Bologna per intraprendere un percorso terapeutico che, come previsto, è durato diverse settimane.

Così, nel pomeriggio del 2 maggio, dopo 34 giorni in clinica, Siniša Mihajlović è tornato a riabbracciare la sua famiglia e, a breve, anche la sua squadra, che nel frattempo ha seguito a distanza grazie ai dispositivi installati nella sua camera d’ospedale. A dare l’annuncio è stato proprio il profilo ufficiale del Bologna, che ha postato su Instagram una foto del proprio allenatore sorridente con una nota corredata di cuori del colore della loro maglia:

Solo pochi giorni prima, tutto il team del Bologna aveva organizzato una sorpresa all’allenatore, presentandosi sotto la sua finestra al Sant’Orsola e facendo partire applausi e cori a suo supporto. E Mihajlović, commosso, era comunque riuscito a scherzare con la propria squadra:

“Qui non mi fanno più uscire perché dicono che senza di me non perdete mai. Domenica perdete, così esco. Oppure no, va bene lo stesso…“