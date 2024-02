Arisa: "Ho rinunciato a tutto, ora merito di sorridermi davanti allo specchio"

Arisa ha parlato della sua vita su Instagram. In alcune storie delle ultime ore, la cantante ha postato alcune riflessioni su se stessa e sul suo percorso personale.

“Si può essere anche ridicoli nella vita, perdere pezzi importanti, cambiare strada, riprenderla”, ha esordito. “Odiarsi, amarsi a periodi e poi decidere di perdonarsi e basta, mettersi affacciati alla finestra e prendere la luce del sole che c’è, la pioggia quando scende, il vento che ci scompiglia i capelli e direziona le lacrime se c’è qualcosa che ci fa piangere, altrimenti non è necessario. La Vita è bella, soprattutto se non sei in un letto d’ospedale, se puoi camminare con le tue gambe e respirare col tuo naso. È tutto un regalo”.

E ha continuato: “E a me, che prima sarebbe piaciuto essere altrove e pensavo che mai nulla sarebbe stato abbastanza dico che va bene così, che non ho nessuna intenzione di fermarmi ma neanche di non farlo mai. Ringrazio dal profondo del cuore per tutto ciò che ho ricevuto fin qui”.

Poi, la cantante ha ringraziato anche la collega Loredana Bertè, che a Sanremo ha portato una canzone sull’amore per se stessi intitolata Pazza. Proprio insieme a lei, a Clementino e a Gigi D’Alessio, Arisa è protagonista di The Voice Senior, programma condotto da Antonella Clerici che porta sul palco artisti non più agli esordi, che desiderano avere una seconda possibilità.

“E a Loredana Bertè per la forza che mi sta dando la Sua canzone. ‘Sono pazza di me, mi sono odiata abbastanza’”, ha concluso Arisa, citando un pezzo del ritornello. “Ho faticato tanto e rinunciato a tutto, merito di sorridermi davanti allo specchio. UN GRAZIE GIGANTE PER OGNI RESPIRO, PER ESSERE NATA DOVE SONO NATA E PER AVER AVUTO / GENITORI CHE HO AVUTO che mi hanno insegnato a fare tutto con niente e comunque a buttarmi con coraggio in qualsiasi cosa. SONO FIERA DI ME… E stasera mi sento felice…”.