Arisa, la foto al mare esalta i fan: "Finalmente una senza filtri"

Archiviati gli impegni in Tv dove era tornata a fare l’insegnante di canto ad Amici, Arisa si sta godendo le vacanze con l’obiettivo di riposarsi e ricaricare le pile in vista dei nuovi progetti che la attendono. La cantante ha scelto Noto, località della Sicilia, dove si trova in compagnia di un gruppo di amici e appare davvero rilassata e serena.

Al momento l’artista non sembra essere intenzionata a pensare troppo al lavoro, nonostante sia tra le colleghe più richieste. A settembre 2023, infatti, con ogni probabilità sarà ancora docente in un talent, ma con allievi decisamente più piccoli, i bambini protagonisti di The Voice Kids, in onda su Rai1, con la conduzione di Antonella Clerici. Non è esclusa però anche una sua presenza al Festival di Sanremo 2024, anche se potrebbe non essere in gara, bensì sul palco in veste di conduttrice al fianco di Amadeus in una delle serate.

Rosalba Pippa, questo il nome all’anagrafe di Arisa, non ha esitato a mostrarsi in bikini, segno evidente di come abbia iniziato a stare meglio con se stessa e non abbia alcun timore dei giudizi di chi la segue sui social, atteggiamento che non aveva sempre avuto in passato.

Il bikini che ha indossato è rosa, colore tipico di questo periodo dopo l’uscita al cinema del film Barbie, impreziosito dalle paillettes. L’attenzione ai dettagli non è mancata: il reggiseno è infatti a triangolo, abbinato a tanga con taglio a V, l’ideale per slanciare la figura, con una stampa “a palme”.

Lo scatto è stato davvero apprezzato dagli utenti, che non hanno mancato di complimentarsi con lei. “Finalmente una foto vera tra tanti Photoshop in giro…Sei bellissima”, è stato solo uno dei commenti, che ha voluto sottolineare come l’artista, a differenza di altre colleghe, non abbia paura di mostrarsi “al naturale”, senza bisogno di utilizzare i filtri che permettono di eliminare eventuali inestetismi.