Esce oggi, venerdì 5 maggio 2023, il nuovo singolo di Arisa, Non vado via, disponibile su tutte le piattaforme di streaming musicale e in radio. Lo sguardo intenso dell’artista, il chiodo di pelle e i capelli inumiditi, ricordano il look Anni ’50 di Grease e, ancora una volta, la cantante si dimostra una delle voci più energiche del panorama musicale italiano.

“È con immenso piacere che annuncio a tutti voi l’uscita del mio nuovo singolo #nonvadovia da stanotte a mezzanotte su tutti i digital store”, scrive su Instagram.

Vi dico solo che è il mio bellissimo regalo per voi che siete il mio cuore e nel mio cuore per ben 14 anni. Ne abbiamo passate tante insieme, ma siamo ancora qua, e chissà quante avventure ancora da vivere ci saranno sul nostro cammino. “Siamo una squadra fortissimi, fatta di gente fantastici”. Con amore, Ros.

Reduce dalle ultime puntate di Amici in cui indossa i panni di professoressa, la cantautrice genovese regala ai propri fan un nuovo brano dal sound romantico e coinvolgente: “Chi l’ha detto che tutto è già scritto e non vale la pena rischiare”, scrive la vincitrice di Sanremo 2009 tra le righe dell’ultimo pezzo.

Il testo è profondo e introspettivo, sembra che Arisa stia parlando in prima persona per tutti i quattro minuti della canzone e che voglia raccontare agli ascoltatori le sensazioni provate nel corso di una storia d’amore: “Stasera voglio dirti che non vado via, voglio stare in questa storia e parlerò di te a tutti come se fossi tua”, recita il ritornello.

Il video ufficiale di Non vado via è diretto da Gabriele Morzilli ed è disponibile su Youtube. Le riprese mettono in risalto il volto dell’artista, inquadrata in primo piano per tutto il filmato: le parole del brano diventano le vere protagoniste del videoclip e trasmettono tutta la profondità dell’animo della cantante.