Gli Aristogatti: in arrivo il live-action marcato Disney

Duchessa e Romeo tornano sul grande schermo in vista del live-action de Gli Aristogatti. Il lungometraggio, prodotto nel 1970 da Walt Disney e diretto da Wolfgang Reitherman, sarà presto riadattato presso gli Studios di Los Angeles (California) sotto la supervisione di Ahmir Khalib Thompson.

Il remake del film di animazione, ambientato nella Parigi dei primi Anni del ‘900, vedrà come protagonista la celebre famiglia di gatti che, in lotta con l’avido Edgar per la conquista dell’eredità di Madame Adelaide, tornerà a far sorridere il grande pubblico.

Immancabile la presenza di Minou, Matisse, Bizet e la banda musicale di gatti jazzisti di Scat Cat, talentuoso trombettista americano e migliore amico di Romeo.

Il live action sarà realizzato in tecnica mista, ovvero combinando la presenza di attori in carne e ossa con le classiche tecniche di animazione digitale. Lo stesso è accaduto per molti altri classici Disney, come Mary Poppins e Peter Pan.

In merito alla colonna sonora, ad occuparsene sarà lo stesso Thompson, in arte Questlove, batterista dei The Roots, produttore discografico e giornalista musicale statunitense. Dopo il debutto come regista di Summer of Soul (film premio Oscar), documentario sull’Harlem Cultural Festival, il musicista è stato nominato produttore esecutivo del film in versione live action con il supporto di Shawn Gee, Zarah Zohlman e Tariq Trotter.

Il regista, invece, è William Gluck, famoso per l’opera di animazione Peter Rabbit e incaricato di progettare anche la sceneggiatura del film, la cui data di uscita ufficiale resta ancora da scoprire.

La pellicola potrebbe essere rilasciata nelle sale dei cinema o sulla piattaforma streaming Disney+, dove sono usciti anche i remake di Lilli e il Vagabondo, Pinocchio e Peter Pan.