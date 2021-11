Fan dell’universo Marvel a rapporto. Dopo il successo mondiale di Avengers. Endgame, ecco che la piattaforma streaming Disney+ ha lanciato alcune serie tv dedicate ai supereroi: per il 2021 è il turno di Hawkeye, una miniserie dedicata a Occhio di Falco. Disponibile a partire dal 24 novembre, è diretta da Rhys Thomas e dal duo di registe Bert e Bertie, e creata da Jonathan Igla (ideatore di titoli come Mad Man o Bridgerton).

La serie, in sei episodi, è ambientata ai giorni nostri, subito dopo gli eventi con i quali si era concluso Avengers. Endgame. Clint Barton, alias Hawkeye (Jeremy Renner), è a New York per trascorrere le vacanze natalizie con la sua famiglia: ma la quiete è interrotta da alcuni nemici del suo passato, che tornano per mettergli i bastoni tra le ruote. Occhio di Falco è quindi costretto ad abbandonare di nuovo i suoi figli per combattere, promettendo loro di tornare in tempo per Natale (a cui mancano sei giorni). Ad aiutarlo nell’impresa un nuovo personaggio: Kate Bishop (Hailee Steinfeld), una ventiduenne cresciuta con il mito dell’arciere Hawkeye, l’unico degli Avengers a non essere dotato di alcun superpotere.

“Clint riuscirà a essere a casa per Natale? È divertente e una boccata d’aria fresca dopo che abbiamo visto il mondo finire, corpi celesti che esplodono, multiversi. Hawkeye è uno show che parla di qualcosa di molto umano“, ha raccontato ha detto Kevin Feige, Executive Producer e Presidente dei Marvel Studios, durante la conferenza stampa di presentazione della serie. “La storia di questo personaggio è davvero vasta e l’opportunità di esplorala più a fondo è un’occasione che sapevamo sarebbe arrivata prima o poi. Hawkeye è un uomo restio a essere un eroe, ma che sotto sotto è un vero mentore“.

Una serie tv, quella dedicata ad Occhio di Falco, per tutta la famiglia, che unisce il mondo Marvel ad una dimensione decisamente più privata e umana: è la prima volta, infatti, che il supereroe mostra la parte più intima della sua vita quotidiana, con la sua famiglia e i suoi figli, che ha portato nella Grande Mela per vedere un musical e festeggiare il Natale. Nel cast ci sono anche Vera Farmiga, che interpreta la madre di Kate, Tony Dalton nei panni di Jack Duquesne (il suo compagno), Linda Cardellini nel suolo della moglie di Clint, Laura Barton. Inoltre, per la prima volta viene introdotto il personaggio di Maya Lopez, il cui volto è quello di Alaqua Cox.