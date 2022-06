Debuttava nel 2009 nel brano del rapper Flo Rida Right Round. La cantante Kesha, nel 2022, sembra fare cambiare direzione alla sua carriera, addirittura avvicinandosi al mondo del paranormale. La popstar di Tik Tok (non il social, ma la sua canzone più celebre), in realtà, risulta ferma discograficamente dal 2016, anno in cui ha pubblicato il suo secondo album High Road. Dopo il podcast Kesha and the Creepies, la star – oggi 35enne – si appresta a diventare conduttrice di un programma sui fenomeni soprannaturali.

Kesha Rose Sebert (il nome della cantante all’anagrafe) non pubblica musica da dopo la sconfitta in tribunale contro Dr. Luke, l’ex produttore che l’artista citò in giudizio per abusi psicologici e violenze sessuali, cercando così di recedere pure il contratto che la legava all’etichetta discografica di quest’ultimo, la Kemosabe Entertainment.

Ma Kesha sembra essere comunque pronta per il suo nuovo progetto sui fantasmi e sulle creature ultraterrene. Il programma che la vede protagonista si intitola Conjouring Kesha ed è disponibile su Discovery+ a partire dall’8 luglio, con i primi due episodi della serie.

Come riportato da Rockol, la star deve aver sviluppato questa passione per il paranormale nel 2017, dopo aver recitato in A Ghost Story, una pellicola di David Lowery. Il film con protagonisti Casey Affleck e Rooney Mara racconta la storia di un uomo che muore, diventa un fantasma e fa visita alla moglie.

Riguardo alla serie, Kesha ha dichirato: “È nato tutto per la mia insaziabile curiosità, la mia eterna ricerca di qualcosa che è più grande di me“.