Disney, a breve un possibile live action di Rapunzel?

Disney non ha intenzione di fermarsi con i live action, e sembra che il prossimo possa essere proprio quello di Rapunzel. La notizia era trapelata per la prima volta nel febbraio 2020, quando TheDisInsider, pagina Twitter dedicata alle news riguardanti la più famosa casa di produzione di film animati americana, aveva parlato di un progetto. Ora, le voci di un possibile adattamento si fanno ancora più insistenti, anche se è importante specificare che Disney non ha, per ora, confermato né smentito ufficialmente l’esistenza di tale progetto.

L’adattamento dell’omonima fiaba dei fratelli Grimm era uscito come film animato nel 2010 ed era stato un successo, posizionandosi al settimo posto nella classifica dei Classici Walt Disney che hanno venduto di più in assoluto, e diventando in breve tempo uno dei più amati dal pubblico. Non sarebbe la prima volta che Disney decide di girare un live action a così poca distanza di tempo rispetto alla sua versione originale: proprio in questo momento è in produzione Moana, live action dell’omonimo cartone del 2016.

Exclusive: Live-Action ‘Rapunzel’ Movie In The Works At Disney https://t.co/f58XVIQiC2 — The DisInsider (@TheDisInsider) February 14, 2020

Se le voci fossero confermate, Rapunzel entrerebbe quindi a far parte della serie di film con attori in carne ed ossa che Disney Pictures ha prodotto negli ultimi anni, riproponendo al pubblico i grandi successi dell’animazione in chiave live action. Non tutte queste pellicole hanno però avuto il successo sperato, e molte non sono riuscite a guadagnarsi il favore degli spettatori, come per esempio Pinocchio, uscito lo scorso anno e giudicato piatto da alcuni critici. Altri film ancora hanno dato il via a una serie di polemiche, come La Sirenetta, che ha ricevuto critiche per la scelta di utilizzare un’attrice afroamericana nel ruolo di Ariel, o Biancaneve, per la scelta di riprorre la principessa senza i suoi sette nani.

Tra i live action ufficialmente confermati invece, aspettiamo in uscita il prossimo anno proprio quest’ultimo, per la regia di Marc Webb, e Mufasa, prequel de Il Re Leone, per la regia di Barry Jenkins.