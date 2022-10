Arriva il regalo di compleanno per Chanel Totti, si tratta di una minicar personalizzata

Regalo inaspettato per Chanel Totti, la figlia di Ilary Blasy e Francesco Totti per il quindicesimo compleanno ha avuto una minicar.

La secondogenita della ormai ex coppia, come il fratello Christian ha ricevuto il compleanno una minicar. In realtà Chanel è nata nel mese di maggio, quindi il regalo è arrivato con qualche mese di ritardo, ma a guardare l’espressione della ragazza al momento di scartare il regalo, sembra che sia stato molto gradito. Il regalo è stato scoperto in concessionaria ed era incartato con tanti fiocchi di colore giallo e rosso.

Da quanto emerge dagli scatti postati sui social, la minicar sarebbe personalizzata con fari cangianti. È di colore grigio. Il regalo è arrivato dal padre Francesco e dalla madre Ilary che evidentemente hanno pensato di comune accordo a questo regalo così importante. Nonostante i dissapori tra la coppia, il rapporto dei figli resta saldo con entrambi i genitori con cui i figli postano foto e momenti divertenti. Più difficili invece i rapporti tra Ilary e Totti visto che ormai sono iniziate le udienze in tribunale.

Chanel è arrivata in concessionaria in stile sportivo, con una tuta bianca e uin giubbino nero. Gli scatti sono stati postati dal concessionario nel proprio profilo Instagram e non si capisce chi abbia accompagnato Chanel Totti. Naturalmente dalle foto emerge che è molto felice di scartare il suo nuovo regalo e soprattutto di guidare la minicar. Ora anche lei come il fratello Christian sarà più autonoma e potrà girare per le strade di Roma e magari spostarsi anche tra la casa in cui continuano a vivere all’Eur e il nuovo appartamento che Totti ha preso a Roma Nord.