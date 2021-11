Ashley Graham ha colpito ancora, dritta al cuore di tutti i suoi fan. Questa volta l’influencer e modella curvy è apparsa in una tutina rosa che ha messo in evidenza il suo pancione. Niente abiti premaman per lei, piuttosto un bodysuit rosa molto aderente made by Fendi. In una serie di scatti pubblicati sul suo profilo Instagram Ashley è apparsa più sexy che mai, senza avere paura di mettere in evidenza le sue piccole imperfezioni, come le smagliature sulle cosce. “Mamma motociclista sexy o cattiva ragazza?“, ha scritto a corredo delle foto.

A luglio 2021, Ashley Graham ha rivelato che lei e suo marito Justin Ervin, stavano aspettando il loro secondo figlio. I due – insieme da undici anni – sono già genitori di Isaac, un bambino di un anno. L’annuncio era arrivato su Instagram con una serie di scatti e una breve caption: “L’anno passato è stato pieno di piccole sorprese, grandi dolori, inizi familiari e nuove storie. Ho appena iniziato a elaborare e celebrare ciò che questo prossimo capitolo significa per noi“.

La modella ha deciso di tenere aggiornati i fan sulla sua gravidanza – soprattutto dopo aver scoperto di aspettare due gemelli – attraverso i social media, dedicando una serie di post ai suoi futuri maschietti. “Non vedo l’ora di incontrarci“, avevo scritto qualche tempo fa mostrando un video del suo pancione e senza nascondere le sue imperfezioni. Ashley, infatti, ha deciso piuttosto di evidenziare le sue smagliature senza ritoccarle con photoshop, mostrando tutto il suo amore per il proprio corpo.

“Molte donne con cui parlo hanno problemi di immagine, problemi fisici legati alla fiducia in sé stesse“, aveva raccontato Ashley sui suoi canali social. “Voglio che capiscano che tutti noi abbiamo cose che la società ci ha detto di nascondere, e perché dobbiamo farlo? Quindi eccomi qui, orgogliosa di tutte le mie imperfezioni“.