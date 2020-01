Aumentare le difese immunitarie: come farlo naturalmente con la dieta

È tempo – ahinoi – di raffreddore, influenza, tosse: avete mai pensato di aumentare le difese immunitarie naturalmente con la dieta?

Già le nostre nonne, per esempio, decantavano i poteri benefici della spremuta. Oggi sappiamo, però, che i broccoli contengono più Vitamina C dell’arancia.

Quali sono, quindi, i cibi da mettere in tavola per combattere l’invasione di agenti patogeni? Ve lo racconta la nostra redazione, dandovi tutti i consigli per schivare starnuti e colpi di tosse.

Come aumentare le difese immunitarie

L’idea di rafforzare le proprie difese, specialmente in inverno, quando i rischi di contagio sono più alti, è davvero allettante. Naturalmente il compito può rivelarsi non facile, in quanto il sistema immunitario è precisamente questo: un sistema, non una singola entità. Affinché funzioni bene, richiede equilibrio e armonia. C’è ancora molto che i ricercatori non conoscono della complessità e dell’interconnessione della risposta immunitaria.

Gli studiosi stanno esplorando gli effetti della dieta, dell’esercizio fisico, dell’età, dello stress psicologico e di altri fattori sulla risposta immunitaria e, sicuramente, adottare uno stile di vita sano è un buon inizio per dare una mano al sistema immunitario.

I consigli generali da seguire sono:

Non fumare.

Segui una dieta ricca di frutta e verdura.

Fare esercizio regolarmente.

Mantenere un peso forma.

Bere alcolici con moderazione.

Dormire adeguatamente.

Adottare misure per evitare ‘’infezione, come lavarsi spesso le mani.

Cercare di ridurre al minimo lo stress.

La dieta per migliorare il sistema immunitario

Incorporare cibi specifici nella dieta può rafforzare la risposta immunitaria. Ecco 10 alimenti che potenziano il sistema immunitario da inserire in una dieta sana e varia, costruita sul modello della dieta mediterranea.