Aurora Ramazzotti sul figlio Cesare: "Voglio dargli la possibilità di scegliere"

Aurora Ramazzotti torna a parlare del suo primo figlio, Cesare Augusto. Dopo aver aggiornato i propri follower sul corso della sua gravidanza e sul parto, stiamo ora seguendo il bimbo e i suoi genitori nei primi mesi a casa, grazie alle numerose foto e ai video Instagram. Questa volta però, l’influencer parla di un argomento molto serio, che riguarda la privacy e l’esposizione dei minori sui social.

In una story Instagram l’influencer spiega, non senza un po’ di dispiacere, di non voler mostrare il viso del figlio: “Non sapete quanto vorrei poter condividere momenti di vita insieme a mio figlio con voi. Farvi vedere quanto è dolce, stupendo, simpatico e quanta gioia ha portato nelle vite di tutti. Per me è come privarmi del racconto di un pezzo di me che si evolve con lui”.

Non sappiamo nulla, infatti, della fisionomia del bambino, eccetto per un disegno che è stato postato di recente. Ramazzotti ci spiega come mai: “L’ho capito solo tenendolo tra le mie braccia che era qualcosa di troppo perfetto e indifeso per esporlo a quello che si annida sui social (e di cui tutti, io compresa, facciamo parte). Vedo quotidianamente tante cose che mi spaventano e con lui non voglio correre alcun rischio” dice, spiegando di volere, in questo modo, proteggere suo figlio.

“Non so niente di essere genitore e sto imparando giorno per giorno ma credo che dargli la possibilità di scegliere per sé sia il minimo che io possa fare”. Del resto, è proprio così che Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, i genitori dell’influencer, si erano comportati con lei. I due avevano deciso di mantenere la privacy sulla figlia sin quasi alla maggiore età, dandole modo di scegliere per se stessa se esporsi o meno. Scelta assai più ardua da mantenere oggi, che i social network pervadono ogni aspetto delle nostre vite.

Per ora, l’influencer e il compagno Goffredo Cerza si sono limitati a rivelare che Cesare avrebbe gli stessi tratti dell’influencer nella parte alta del viso, mentre la mandibola assomiglierebbe a quella del papà.