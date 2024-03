Britney Spears di nuovo nuda sui social: gli scatti in spiaggia

Britney Spears è apparsa di nuovo nuda sui social: negli ultimi giorni, la popstar ha condiviso con i suoi follower Instagram tre scatti nei quali appare senza veli in spiaggia, accompagnandoli dall’emoticon di un fiore.

Per precauzione, la cantante ha disattivato i commenti sotto tutti e tre i post, una mossa che già aveva messo in atto in passato dopo aver ricevuto critiche da parte dei follower.

Non si sa se le foto siano nuove: qualche mese fa, infatti, la regina del pop ha postato degli scatti nei quali appare su una spiaggia simile. Le foto, quindi, potrebbero non essere state realizzate di recente, ma essere degli scatti d’archivio.

Poco prima di postarli, la popstar ha pubblicato un video nel quale, per scherzare, si lavava la faccia come un gatto: “Sono così pigra che non mi sono alzata per lavarmi la faccia e nemmeno cercare cosa fare. Ho preso in mano la situazione e, proprio come un gatto… mi sono leccata le zampe e mi sono lisciata il viso con le dita… ma quando sono rientrata mi sono sciacquata”, ha scritto a corredo del post.

L’ultimo periodo non è stato facile per la cantante: nel mese di dicembre 2023 suo padre, Jamie Spears, era stato ricoverato per una grave infezione batterica, in seguito alla quale i medici avevano deciso di effettuare un’amputazione della gamba. In quei giorni, Britney Spears era stata molto vicina alla famiglia, festeggiando insieme ai loro il suo 42esimo compleanno. “Stare insieme e festeggiare il suo compleanno è stato un momento davvero speciale per la famiglia” ha detto una fonte aninima a People, raccontando come Lynne Spears, la madre della popstar, stesse “davvero provando a tornare a far parte della vita della figlia. Britney ama trascorrere il tempo con lei. Hanno una relazione complicata, ma è evidente che abbiano entrambe bisogno l’una dell’altra”.