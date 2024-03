Alessandro De Santis ha parlato della sua decisione di cancellare il profilo Instagram: ospite a Stasera c’è Cattelan, il cantante del duo Santi Francesi ha spiegato le sue motivazioni, raccontando di aver ricevuto troppi commenti sul suo aspetto estetico.

“A volte, ti puoi anche prendere male per dei commenti che sulla carta sono positivi”, ha quindi spiegato l’artista, seduto sul divanetto accanto al compagno di duo Mario Francese. “Però, ad esempio, quando leggo un apprezzamento sulla mia estatica, io sono talmente bast*rdo che mi fa incavolare e dico: ‘Raga io sto cantando, sono qua per cantare’. La mia scelta viene da questo. Vorrei sottrarmi da questo meccanismo e provare a non invogliare, almeno da quel punto di vista, il mio lato narcisista che vuole sentirsi dire ‘sei bello’, ‘sei un grande‘. No, non importa”, ha concluso l’artista, che a Sanremo 2024 aveva portato, con il suo duo, il brano L’amore in bocca.

Il cantante, presente in studio con un braccio fasciato, ha poi spiegato le motivazioni del gesso: “È stato un incidente domestico, sono caduto a casa come un cretino. Volevo inventarmi una scusa bella ma, poi, ho iniziato a raccontare che ero caduto in casa e tutti mi dicevano ‘No, devi raccontare qualcosa’ ma ormai non posso più farlo. Stavo andando a letto e sono inciampato sul tappeto”.

Alessandro De Santis è fidanzato con Matilda De Angelis. In un’intervista rilasciata a Grazia, l’attrice aveva parlato della sua relazione con il cantante: “Sicuramente Alessandro ha catturato la mia attenzione anche per le sue doti di artista. Ha, forse, la voce più bella che abbia mai sentito in vita mia”, ha detto la 28enne. “Ma mi sarei innamorata di lui anche se avesse fatto il panettiere, il giardiniere o l’impiegato di banca”.