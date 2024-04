In una storia postata sul suo profilo Instagram, Veronica Ferraro si concede un lungo sfogo mentre parla di un tema a lei molto caro: la fecondazione assistita. L’influencer e il suo compagno Davide Simonetta stanno provando ad avere un figlio, e da quando ha intrapreso questo percorso ne ha sempre parlato sui social, pensando che potesse essere d’aiuto a chi sta vivendo la sua stessa situazione. In questi giorni Ferraro è anche intervenuta nel podcast di Torcha, Mele, dove ha parlato della sua esperienza con la fivet (fecondazione in vitro, ndr) e il congelamento ovuli.

Su Instagram, dopo aver postato alcuni estratti della sua intervista, Veronica Ferraro ha registrato altri video in cui ha spiegato di aver parlato di un “Tema molto importante per me, ovvero l’egg freezing (congelamento degli ovuli, ndr) e della fecondazione assistita che, tra l’altro, è un percorso che io sto ancora vivendo e che non ho portato a termine ancora”. Poi lo sfogo: “Ho ricevuto un sacco di commenti positivi da parte di persone che hanno apprezzato il fatto che io abbia voluto espormi su questa cosa, quindi, condividendo la mia esperienza e altrettanti commenti negativi, di persone che puntano il dito dicendomi ‘Tu non sei un medico, non puoi parlare di questo’”.

Voglio puntualizzare una cosa: ci sono tanti profili di medici che sensibilizzano le persone su questo tema, però, io credo che sia importante che anche chi sta vivendo questa cosa in prima persona ne parli perché così tutte le altre persone si sentono meno sole, come è successo a me che mi sono confrontata con amici che hanno fatto lo stesso percorso. Mi è servito tantissimo, quindi, cerchiamo di essere più umani. C’è anche un’altra cosa che mi ha fatto uscire di testa.

