Aurora Ramazzotti ha parlato delle sue notti in bianco da mamma sui social. In una storia Instagram, l’influencer ha condiviso un post di incoraggiamento che recita: “Mamma, so che queste notti sono dure e faticose ma spero che tu sappia quanto ti amo per essere qui, vicino a me”.

Poi, in alcune storie successive corredate da sue foto, Aurora Ramazzotti ha raccontato la sua esperienza: “Se qualcuno, due anni fa, mi avesse detto che il massimo a cui avrei potuto ambire, per quanto riguarda il sonno, sarebbero state 4 ore di fila a notte, avrei pensato che non sarei sopravvissuta e, invece, eccomi qua. Rinc*****nita ma viva, possiamo farcela mamme”.

“E chissà cosa penserebbe la me del 2020 se avesse saputo che 4 anni dopo sarei cascata nuovamente nella trappola del ciuffo malefico, dimenticandomi che non so assolutamente gestire i miei capelli”, ha poi continuato l’influencer: poco tempo fa, infatti, Aurora Ramazzotti aveva raccontato ai follower di aver rifatto il ciuffo ai capelli per sistemarli, a causa di alcune zone più rade formatesi dopo la nascita del piccolo Cesare.

“Ho fatto un upgrade al ciuffo post partum, non è una frangia ma fa il suo lavoro. Praticamente sono tornata al ciuffo che mi ero fatta quattro anni fa perché dovevo gestire la situazione capelli post partum. Sono le 21 ed ho già tirato il ciuffo con le mollette”, aveva spiegato l’influencer in una serie di storie Instagram. “Non è così interessante però stavo condividendo questa cosa perché l’altro giorno quando ho condiviso i miei capelli post partum, in moltissime mi avete detto di avere lo stesso problema”, aveva poi concluso.