Aurora Ramazzotti e il pranzo speciale preparato dal figlio Cesare

Aurora Ramazzotti ha gustato un pranzo speciale. Nelle ultime ore, l’influencer ha infatti condiviso su Instagram una foto nel quale suo figlio, il piccolo Cesare Cerza, aiuta papà a preparare da mangiare.

Nel dolce scatto vediamo il piccolo, che ha da poco compiuto un anno, di fianco a papà davanti ai fornelli. “Chef e sous-chef”, ha scritto quindi Aurora Ramazzotti a corredo della foto.

Del resto, il piccolo Cesare è già una buona forchetta: poche settimane fa, Aurora Ramazzotti aveva condiviso alcune storie Instagram nelle quali parlava dello svezzamento del suo bambino: “Cesare ha nove mesi e ha iniziato lo svezzamento dai sei”, aveva detto mostrando una foto del pranzo del piccolo. “Abbiamo optato per un tradizionale ma gli ho fatto sempre assaggiare tutto perché si è mostrato da subito molto attratto dal cibo in generale”.

“Non c’è ancora niente che non mangi con gusto (prende a morsi i limoni) quindi voglio assecondare questa cosa e inserire gradualmente del cibo ‘vero’ e farlo mangiare sempre più da solo”, aveva poi concluso l’influencer. “Oggi era il primo tentativo ed è andato bene”.

I tre si stanno godendo gli ultimi momenti nella vecchia casa, in attesa di trasferirsi. Il monolocale dove abitano adesso inizia forse ad essere troppo stretto per loro: in alcune storie di qualche giorno fa, l’influencer aveva infatti mostrato su Instagram una nuova casa, con un corridoio in parquet e una vetrata molto grande.