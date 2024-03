Aurora Ramazzotti ha condiviso con i follower un trucchetto per sistemare i suoi capelli post-partum. Da quando ha dato alla luce il piccolo Cesare, infatti, l’influencer ha avuto problemi di perdita di capelli, come dichiarato da lei stessa nei mesi passati. Un evento perfettamente normale, dovuto ai cambi ormonali di questo delicato periodo.

Ma, per fortuna, ora Aurora Ramazzotti è riuscita a trovare una soluzione a questo problema: “Ho fatto un upgrade al ciuffo post partum, non è una frangia ma fa il suo lavoro”, ha scritto a corredo di un selfie nel quale mostra la sua nuova acconciatura. “Praticamente sono tornata al ciuffo che mi ero fatta quattro anni fa perché dovevo gestire la situazione capelli post partum. Sono le 21 ed ho già tirato il ciuffo con le mollette”, ha poi spiegato in una serie di storie Instagram parlate.

“Non è così interessante però stavo condividendo questa cosa perché l’altro giorno quando ho condiviso i miei capelli post partum, in moltissime mi avete detto di avere lo stesso problema”, ha poi concluso.

L’influencer aveva parlato di questo fenomeno già a dicembre 2023: “Dopo la gravidanza è successo questo. Tutti i capelli che avevo perso, perché dopo aver partorito pensavo di diventare pelata, sono cresciuti così… Questo è il risultato di otto mesi di ricrescita”, aveva detto su Instagram, mostrando le nuove ciocche di capelli. “Qui invece no”, aveva poi proseguito, inquadrando una zona con i capelli più radi.

Aurora Ramazzotti è diventata mamma del piccolo Cesare Augusto, avuto dal compagno Goffredo Cerza, il 30 marzo 2023. Da allora, l’influencer condivide spesso le sue avventure da neogenitore, rendendo partecipi i propri follower dei momenti belli ma anche di quelli difficili.

“Oggi sono rimasta a casa da sola”, aveva raccontato su Instagram qualche mese fa, parlando della sua prima separazione dal figlio. “Goffredo e Cesare sono andati a Roma dai nonni. Mentre mangiavo ho iniziato ad accusare una stana sensazione, di quelle che provi quando è tutto pronto ma sai di esserti dimenticata qualcosa. Un vuoto nuovo, un senso di incompletezza, anche di colpa. Che poi lo sai che è giusto così e che lui sta bene anche senza di te. Ma la fatica che ho fatto a tenere già le lacrime tutto il giorno pensandolo lontano da me per sei giorni… Solo sei giorni, sembra assurdo? Eppure è così”.