Belen Rodriguez, le dolci foto della figlia Luna Marì a lezione di danza

Belen Rodriguez ha regalato ai suoi follower Instagram un momento dolcissimo: nelle ultime ore, la showgirl ha infatti mostrato nelle sue storie la piccola Luna Marì, che oggi ha quasi tre anni, mentre era a lezione di danza insieme a lei.

Nelle foto la bimba, nata nel luglio 2021 dalla relazione con l’ex compagno Antonino Spinalbese, sfoggia un tutù rosa cipria, scarpette color crema e un body azzurro, mentre mamma Belen Rodriguez la accompagna in tenuta da danza bianca, nera e rossa.

Questa passione per la classica, però, non è certo casuale: come è risaputo, Belen Rodriguez è infatti da sempre una grande appassionata di danza, amore che ha trasmesso anche alla sua secondogenita Luna Marì, che vediamo infatti entusiasta mentre segue le orme della mamma.

Ma questa non è la prima volta che la showgirl si mostra insieme ai figli su Instagram. Qualche settimana fa, infatti, Rodriguez aveva pubblicato una storia insieme al suo primogenito Santiago, avuto dal ballerino Stefano De Martino, scherzando: “Fidanzata? Sì, con mio figlio. Ecco!”, in risposta al gossip che la vedeva coinvolta.

Lasciatasi da poco con Elio Lorenzoni, secondo alcune voci la showgirl argentina avrebbe infatti avuto una relazione con il cestista connazionale Bruno Cerella. Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Cerella ha però smentito: “Siamo grandi amici, ci fa molto piacere condividere del tempo insieme, ci facciamo grandi risate”, ha detto al giornale.