Aurora Ramazzotti ha ricordato con nostalgia il film High School Musical. Dopo l’annuncio della gravidanza di Vanessa Hudgens, che nella pellicola interpretava la co-protagonista accanto a Zac Efron, l’influencer ha infatti confessato di avere avuto una cotta per l’attore da bambina.

Le due star, che nel musical del 2006 interpretavano la coppia formata da Troy Bolton e Gabriella Montez, avevano infatti una relazione anche nella vita reale. “La me di 11 anni che piangeva perché non poteva avere Troy Bolton non aveva idea che sarebbe diventata madre prima di Vanessa Hudgens che è stata la mia infanzia”, ha commentato su Instagram Aurora Ramazzotti, che nel marzo 2023 è diventata mamma del piccolo Cesare, avuto dal compagno Goffredo Cerza.

“Voi non capite, io avevo una fissa folle per lui, piangevo guardando ‘Hairspray’, sognando che dedicasse a me le parole che cantava”, ha continuato, aggiungendo poi: “È stato il primo a spezzarmi il cuore. Non scherziamo, sono cose serie queste”.

È di poche ore fa, invece, la notizia che Vanessa Hudgens sia incinta del suo primo figlio: sul red carpet degli Oscar 2024, l’attrice ha infatti sfilato con un pancione fasciato in un abito nero. L’attrice, oggi 34 anni, si è sposata con il fidanzato Cole Tucker nel dicembre 2023, dopo tre anni di frequentazione.

Voci su una sua presunta gravidanza, però, circolavano già da ottobre: “A ottobre ho fatto il mio addio al nubilato e ho pubblicato un video, e c’erano tutti questi commenti che dicevano: ‘Oh mio Dio, sei incinta’”, ha detto l’attrice al podcast She Pivots. “Mi dispiace di non vestirmi aderente tutti i giorni e di essere una vera donna e di avere un vero corpo (…) Non fate supposizioni su tutti gli aspetti della vita, ma soprattutto sui corpi delle altre donne”.