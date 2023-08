Aurora Ramazzotti e la vita da mamma: "Ecco perché lego i capelli"

La gestione di un neonato può non essere sempre semplice e comportare sacrifici non sempre facili da sopportare, soprattutto perché si è inevitabilmente costretti a svegliarsi anche di notte per le poppate. Nonostante tutto, Aurora Ramazzotti non perde l’ironia che l’ha sempre caratterizzata anche prima di diventare mamma ed è questo uno dei punti di forza che tanti follower sembrano amare di lei.

La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti attualmente si trova in Sardegna insieme alla mamma e ai genitori del compagno, Goffredo Cerza, ma non manca di condividere alcuni dei momenti che il gruppo sta vivendo sull’isola, all’insegna del relax e del divertimento.

La 26enne ha voluto mostrare su Instagram il caftano che sta utilizzando in questi giorni, oltre a lasciarsi andare a un altro dettaglio importante, relativo ai suoi capelli, che lei cerca sempre di curare al meglio. “Adesso mi lego i capelli che se no mio figlio mi renderà pelata una volta per tutte“.

Il riferimento, evidentemente in modo sarcastico, è a uno dei gesti che caratterizzano spesso i bambini che hanno pochi mesi esattamente come suo figlio Cesare, che tendono a giocare con i capelli di chi li tiene in braccio, mamma compresa, a volte senza grande delicatezza.

Aurora Ramazzotti ha mostrato poi un altro dettaglio relativo alla sua chioma con cui si trovano ad avere a che fare anche tante ragazze della sua età: i primi capelli bianchi. Anche su questo lei ha voluto scherzare scrivendo: “Non sono bianchi, sono i colpi di sole“, con l’aggiunta di un emoji con il naso lungo e la linguaccia, segno evidente di come la risposta non corrisponda alla verità. Insomma, le battute praticamente su ogni tema continuano a essere una caratteristica distintiva della giovane, che si dimostra bravissima a non prendersi mai troppo sul serio.