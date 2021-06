Outfit estivi: 5 look per non sbagliare

Sebbene l’estate sia la stagione dei colori con cui creare mise sempre diverse, spesso caldo, afa e umidità mettono a dura prova la scelta degli outfit estivi. Così anche le fashioniste più esperte possono cadere nella tentazione di scoprirsi esageratamente, commettendo alcuni errori di stile.

Tuttavia, basterà seguire alcune semplici regole per creare outfit estivi differenti con abiti ampi, shorts e gonne midi. Il risultato sarà quello di poter spaziare tra look casual o mise eleganti e ricercate e puntare su tessuti freschi e leggeri come il lino, il cotone e la seta.

Inoltre, preferire silhouette morbide e forme ampie permetterà di godere di una sensazione di maggiore freschezza anche quando le temperature sono in risalita, evitando di stringere il corpo dentro tessuti troppo attillati e poco traspiranti. Per completare l’outfit estivo ricordate di indossare un cappello che oltre a proteggere dal sole sarà l’accessorio must have dell’estate.

Dunque è possibile vestirsi con stile anche in estate, scegliendo colori vivaci e luminosi o delicati e tenui senza dimenticare di mixare i vari capi di abbigliamento fra loro per avere un outfit estivo nuovo sempre a portata di mano.

Outfit estivi: il look total white

Il bianco è il colore delle vacanze estive. Dona subito leggerezza e freschezza alla pelle. Da sempre il look total white si conferma la scelta di stile ideale per creare un outfit estivo da indossare da mattina a sera. Uno delle mise a cui ispirarsi è quella di Olivia Palermo composta da gonna midi con spacchi lungo le gambe e ricamata in macramè dallo stile boho chic che ben si sposa con la semplicità di una T-shirt bianca.

Outfit estivi: shorts+top

Gli shorts a farfalla sono tra i capi di abbigliamento più in voga dell’estate grazie al loro stile casual ma anche sensuale e femminile. In abbinamento a un top bustier, sono la scelta di stile con cui poter passeggiare in centro città grazie all’abbinamento con un paio di sneakers o con una paio di sandali con la zeppa.

Outfit estivi: l’abito in seta

Fresco, leggero e fluido, l’abito in seta è uno dei capi da acquistare per creare outfit estivi ideali quando le temperature salgono vertiginosamente. In particolare, le tendenze moda eleggono re della bella stagione il vestito lingerie con spalline sottili dotato talvolta di spacco laterale, realizzato in seta colorata dalle nuances tenui. Si tratta di un vestito dallo stile versatile con cui creare outfit casual e da tutti i giorni se abbinato insieme a un paio di sneakers chunky o flat. Zendaya lo indossa con delle scarpe Superga creando un mix di stili a metà tra quello casual ed elegante.

Outfit estivi: jeans+top

Con l’arrivo dell’estate spesso i jeans vengono riposti nell’armadio per poi essere indossati nuovamente soltanto in autunno. In realtà i jeans sono un capo estivo se scelti con attenzione: devono essere in denim leggero, con cuciture che non costringano le gambe in forme attillate e non devono essere troppo aderenti per consentire una facile traspirazione. A dimostrare che i jeans siano un capo prettamente estivo ci pensano le influencer di Instagram che li abbinano con top bustier, crop top e maglie in pizzo e macramè con volant dai dettagli country chic.

Look estivo: pantaloni+T-shirt

Unite la semplicità di una T-shirt dallo stile basic, insieme a un paio di pantaloni palazzo ampi e con pinces. Il risultato? Un outfit estivo pronto per essere indossato in ogni momento della giornata: la mattina per andare in ufficio, il pomeriggio per passeggiare in città e la sera per un aperitivo con le amiche. La combo T-shirt+pantaloni è il look dell’estate con cui risolvere qualsiasi indecisione in fatto di stile.