Beatrice Valli e Marco Fantini: "Nel 2024 ci sposeremo in Chiesa"

Ospiti di Silvia Toffanin a Verissimo, Beatrice Valli e Marco Fantini hanno parlato del loro amore nato dieci anni fa a Uomini e donne, quando entrambi erano giovanissimi, 18 anni lei e 28 lui. Oggi i due hanno avuto tre bambine, Bianca, Azzurra e Matilda Luce, che si sono aggiunte ad Alessandro, che lei aveva avuto da una precedente relazione quando lei era ancora minorenne.

A loro ha deciso di rivolgersi la sorella maggiore dell’ex corteggiatrice, Eleonora, che ha scritto una lettera dolcissima: “Bitta (questo il soprannome che Beatrice Valli aveva in famiglia) mi ricordo che da piccola eravamo sermpre insieme, tu eri quella intraprendente, decisa e forte. Oggi sei una mamma stupenda. Marco, tu sei un papà super presente, sei il papà che tutti vorrebbero. Vi siete sempre aiutati per rendere la vostra famiglia, un porto sicuro e oggi siete l’esempio di una favola d’amore moderna”.

Questa è stata così l’occasione per la coppia per parlare di un momento difficile, che li aveva portati a separarsi un anno dopo l’inizio della loro storia, ma che è ora fortunatamente un brutto ricordo: “All’inizio della storia abbiamo avuto una separazione – ha raccontato l’influencer – Nel programma vivi tutto in maniera frenetica, ci siamo presi un momento di pausa. Ho deciso di andare a vivere a Milano da sola, ho detto che fai mi segui? Lui mi ha detto ci provo. È stato importantissimo quel momento perché oggi posso dire che non potevo scegliere uomo e padre migliore”.

Beatrice Valli e Marco Fantini hanno approfittato della loro presenza nello studio del programma di Canale 5 per fare un’altra rivelazione in merito a un progetto che vorrebbero realizzare al più presto: “Nel 2024 ci sposeremo in chiesa con i parenti più stretti che non ci sono potuti essere a Capri (qui si è svolta la cerimonia civile, ndr)”.