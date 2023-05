Beatrice Valli e Marco Fantini hanno celebrato il primo anniversario: un anno fa, il 29 maggio 2022, la coppia è convolata a nozze sull’isola di Capri e, nella mattinata di oggi, l’ex tronista di Uomini e Donne ha condiviso su Instagram un video che raccoglie i momenti più intimi trascorsi in compagnia della modella 28enne.

“È bastato il primo sguardo… Ti ho vista e mi hai fatto perdere la testa facendomi scoprire l’amore”, ha commentato sui social l’influencer, ritagliando uno spazio per esprimere tutti i suoi sentimenti nei confronti di Beatrice Valli, conosciuta nel 2014 tra le puntate del dating show di Maria De Filippi.

Quell’amore che va oltre ogni cosa e persona che ti fa fare cose che mai avresti pensato di poter fare, l’amore così forte che ci ha donato dei fantastici figli e una famiglia stupenda che ogni giorno riempie e corona il nostro amore. Ti amo tanto! 29/05/2022.

Gli ex concorrenti di Uomini e Donne sono diventati genitori per la terza volta nell’aprile del 2023 con l’arrivo della piccola Matilde Luce, la sorellina più piccola di Azzurra (3 anni) e Bianca (6 anni). Beatrice Valli, inoltre, era già madre di Alessandro, nato dalla precedente relazione con Nicolas Bovi.

La coppia, proprio in queste ore, ha pubblicato tra le storie su Instagram diversi filmati che riprendono alcuni frammenti della vacanza organizzata in compagnia dei figli per festeggiare il primo anniversario: la famiglia Valli-Fantini si è ritagliata qualche giorno di relax nel verde della campagna toscana, nei pressi del Castelfalfi Resort, in provincia di Firenze.

Beatrice Valli, inoltre, ha condiviso sul proprio profilo il video pubblicato dal marito, commentando con gioia il ricordo del matrimonio: “Mio marito e le sue sorprese. Sembra ieri, invece è già passato un anno!”.