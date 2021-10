Grandi novità a Beautiful, la soap opera che da quasi 40 anni continua a tenere incollati i telespettatori non smette di stupire. Nel tempo sono stati molti i personaggi che hanno cambiato volto e questa volta tocca alla dottoressa Taylor Hayes. L’ex moglie di Ridge, che da molte puntate non compare, torna a dicembre 2021 negli USA. Ma non sarà più interpretata da Hunter Tylo, l’attrice che da 30 anni veste i panni di questo personaggio.

Il testimone passa a Krista Allen, che dal 28 ottobre 2021 deve iniziare a girare le scene nella sua nuova parte, cercando di conquistarsi il pubblico della longeva serie. Il cambiamento per chi segue la soap da sempre, inutile dirlo, è notevole. D’altronde Tylo ha dato un volto all’antagonista di Brooke dal 1990 al 2019, ma a Beautiful i colpi di scena sono di casa. Già in passato ci sono stati precedenti illustri come quello di Ron Moss e il suo celebre Ridge Forrester, poi sostituito sul set da Thorsten Kaye.

Allen ha già partecipato a serie di successo come Baywatch e A proposito di Brian, CSI, The X-Files, ma ha anche preso parte a film come Bugiardo Bugiardo con Jim Carrey, Confessioni di una mente pericolosa, Terapia d’urto e The Final Destination 3D. Per vederla in Italia nei panni della psicologa più famosa di Beautiful, si dovrà attendere ancora un anno per via del gap nella programmazione.

Le domande che tutti i fan dello show si stanno facendo sono: in che modo tornerà Taylor? Sarà ancora innamorata di Ridge? Vuole stare vicino ai suoi figli Steffy e Thomas e ai suoi nipotini? Sulla trama delle nuove puntate di Beautiful non si sa ancora nulla ma da un personaggio che è morto e risorto due volte durante questi ultimi 30 anni ci si può aspettare di tutto.