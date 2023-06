Andrea Bocelli guest star in Beautiful: ecco quando lo vedremo

Ormai da più di 30 anni Beautiful rappresenta un appuntamento fisso per milioni di persone, che fanno il possibile per seguire l’appuntamento giornaliero su Canale 5 e conoscere come evolveranno le vicende dei protagonisti. Matrimoni e divorzi sono una costante, ma questo non contribuisce certamente ad annoiare il pubblico, che continua ad amare la soap.

Gli sceneggiatori hanno da tempo una grande passione per l’Italia, al punto tale che hanno spesso organizzato trasferte con episodi ambientati nel nostro Paese, come sta accadendo anche ora. Parte del cast, infatti, si trova a Roma per girare alcune puntate caratterizzate da numerosi colpi di scena.

Non mancheranno le guest star, che non potranno che catalizzare ulteriormente l’attenzione sugli episodi. Alle già note Elettra Lamborghini e Jasmine Carrisi, ora si aggiunge Andrea Bocelli, uno dei nostri cantanti più noti all’estero, non a caso è stato anche l’unico nostro connazionale invitato all’incoronazione di Re Carlo III a Londra.

Andrea Bocelli avrà modo di prendere parte all’ultima delle puntate registrate a maggio 2023 nella capitale, che andrà in onda negli Stati Uniti il 26 giugno. Qui avremo modo di vedere il tenore suonare al pianoforte, affiancato da Veronica Berti, la donna con cui è sposato, e dalla loro bambina, Virginia, che ha ereditato da lui la passione per il canto. L’artista avrà modo di interpretare la sua canzone A te per Brooke e Ridge, alias Katherine Kelly Lang e Thorsten Kaye. In Italia, invece, saremo costretto ad attendere la primavera 2024 per assistere a questo momento.

Sono sette gli attori della soap che hanno raggiunto la nostra Penisola: Thorsten Kaye (Ridge), Katherine Kelly Lang (Brooke), Jacqueline MacInnes Wood (Steffy), Lawrence Saint-Victor (Carter), Annika Noel (Hope), Scott Clifton (Liam) e Mathiew Atkinson (Thomas).