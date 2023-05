Jasmine Carrisi e Ginevra Lamborghini debuttano sul set di Beautiful, la celebre soap opera in onda prima su Rai 2 e poi su Canale 5, fin dagli Anni ’90. La serie statunitense ha dirottato le riprese delle nuove puntate sulla città di Roma e, come rivelato dal The Hollywood Reporter, le star italiane hanno fatto il loro ingresso ufficiale tra i componenti principali del cast.

Nella giornata di domenica 15 maggio 2023, l’attore Lawrence Saint-Victor ha pubblicato un selfie di gruppo condiviso sul proprio profilo Instagram, inaugurando l’inizio delle riprese nella capitale.

La cantante di Superlove, figlia di Al Bano e Loredana Lecciso, proprio in questi giorni, si sta cimentando per la prima volta nel campo della recitazione, ampliando la sua esperienza nel mondo della televisione. La figlia d’arte, infatti, è già stata giudice di The Voice Senior 2022 insieme al padre e, dal 15 maggio al 17 maggio 2023, è stata scritturata per le riprese dell’ultima stagione di Beautiful.

Ginevra Lamborghini, invece, ex concorrente del Grande Fratello Vip, ha indossato i panni della PR internazionale della Forrester Creation, l’impresa familiare su cui è incentrata la trama della serie. In particolare, l’attrice in erba comparirà in alcune delle scene girate a Piazza Navona, la location selezionata appositamente dai designer della Forrester per organizzare una sfilata di moda all’ultimo grido.

Le vicende di Beautiful proseguiranno tra le vie della Città Eterna per un totale di sei nuove puntate che, soltanto nel 2024, approderanno sulla rete Mediaset: Ridge, Brooke, Hope, Steffy, Carter, Liam e Thomas si alterneranno sul set con le due attrici azzurre, regalandoci nuove emozioni e storie d’amore ancora tutte da scoprire.