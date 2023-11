Ida Platano torna a Uomini e Donne: sarà la nuova tronista

Ida Platano tornerà a Uomini e Donne come tronista: ad annunciarlo è l’ex dama stessa sul sito di Witty, che ha pubblicato un breve video di presentazione della donna accompagnato dalle sue parole: “Forse già mi conoscete, ma per chi non lo sapesse, sono Ida, ho 42 anni e vengo da Brescia. Nella vita faccio la parrucchiera e passo la gran parte del tempo qui. Amo il mio lavoro, mi piace stravolgere il look delle clienti e il mio!”, ha esordito.

Platano non è una presenza nuova nel dating show di Maria De Filippi: nel 2018, infatti, aveva partecipato alla versione ‘over’ di Uomini e Donne in qualità di dama, ed è molto legata al programma, come scrive nella sua lettera al pubblico:

La casa è il luogo dove risiede l’amore, dove vengono creati i ricordi. E io di ricordi qui ne ho tanti… Ho riso, pianto e mi sono innamorata scrivendo capitoli della mia vita che, malgrado non abbiano incontrato il lieto fine, rimarranno per me ricordi indelebili. Ho ancora il coraggio di amare e oggi inizierò un capitolo nuovo della mia vita, partendo da qui. Qui dove tutto è iniziato.

In seguito, la nuova tronista Ida Platano parla della fine della sua storia con Alessandro Vicinanza. L’ultima foto dei due sui social risale a fine agosto, e già da allora avevano iniziato a circolare voci di una loro possibile rottura.

Sono nuovamente single dopo una storia durata 11 mesi. Lui ha deciso di chiudere. Oggi mi voglio rimettere di nuovo in gioco. Sicuramente non rincorrerò più nessuno: chi mi vuole, mi sta accanto, ma chi non mi vuole, io chiudo tutto. Sono una romantica, come in amore e in amicizia, do tutta me stessa.

Poi, l’ex dama ha concluso con una breve presentazione di sé: “Mi piace viaggiare e mangiare, ma non andare in palestra! Sono una donna decisa, dinamica e impulsiva, gelosa”. Infine, Platano ha presentato al pubblico il piccolo Samuele, suo figlio: