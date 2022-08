Belen Rodriguez e la dedica speciale di Sangiovanni

Belen Rodriguez e Sangiovanni: la coppia che non ti aspetti sui social… E invece!

Metti una copertina e una dedica speciale, postala sulle storie di Instagram e il gioco è fatto.

Cos’è successo nel dettaglio? Scopriamolo insieme!

È un’estate ricca di amore e sentimenti positivi per Belen Rodriguez, sempre generosa di selfie e scatti fotografici provenienti dalle proprie vacanze. Tra le stories di Instagram, ieri, ne è comparsa una del tutto speciale che vede come protagonista il cantante di Amici, ultimamente alle prese con la promozione del suo nuovo album Cadere Volare, pubblicato in primavera.

Nella storia pubblicata dalla showgirl argentina, compare la copertina dell’album di Sangiovanni, con una dedica speciale e ricca d’affetto: “A Belen, grazie per le tue parole. Sei una bella persona. Saluta Santi e Luna. Sangio”

Il cantante ha regalato una stampa personalizzata del suo secondo disco proprio a Belen, firmandola con queste dolcissime parole e rivelando una confidenza e una complicità che in pochi si aspettavano.

Sangiovanni non ha mancato di dedicare un pensiero anche ai due figli della modella, avuti rispettivamente da Stefano De Martino e Antonino Spinalbese.

In molti si sono chiesti quale fosse il legame tra il cantante di Amici e Belen Rodriguez. Certamente, l’anello di congiunzione tra i due non può che essere Giulia Stabile, fidanzata del cantante e collega della modella a Tu sì que vales, il celebre programma che le sta vedendo impegnate, da qualche settimana, nelle registrazioni delle nuove puntate, che andranno in onda in autunno su Canale 5.

Sembra proprio che tra Belen e Giulia si sia instaurato un rapporto profondo, la stessa ballerina ha recentemente dichiarato: “Belen ha detto che vuole adottarmi, era seria! A parte gli scherzi è davvero materna, mi tiene la mano nei momenti più emozionanti in studio e ci sentiamo spesso al telefono”. Insomma, un sodalizio affettivo e professionale che sta regalando tante emozioni anche sui social.