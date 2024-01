Belen Rodriguez e le foto dei suoi 14 anni, ecco com'era

Belen Rodriguez si sente nostalgica: in uno dei suoi ultimi post Instagram, la showgirl argentina ha pubblicato alcuni vecchi scatti che la ritraggono a 14 anni, prima dell’inizio della sua carriera come modella.

“14 anni? Wow”, ha scritto Rodriguez a commento delle tre foto. “Grazie amico per il regalo delle foto stampate”, ha poi aggiunto, taggando l’amico Herman Aust.

Moltissimi i commenti dei fan, che notano quanto poco sia cambiata la modella nel corso degli anni. Nonostante l’outfit molto semplice, composto da maglietta e pantaloncini, e i capelli naturali più scuri di adesso, è facile riconoscere in quella ragazzina la showgirl che abbiamo visto tante volte in tv.

“Bellissima e non vedo tutti questi immensi cambiamenti”, scrive infatti una follower. “Quando una è bella è bella, c’è poco da fare”, commenta un’altra. “Stupenda ieri, oggi e sempre e chi dice il contrario mente! È una bellissima donna”, scrive un’altra ancora.

Ma questo non è l’unico ricordo che la showgirl ha voluto condividere con i follower in questi giorni. In vacanza nel suo Paese natale, l’Argentina, Belen Rodriguez ha infatti mostrato ai fan anche la sua abitazione d’infanzia, costruita dal padre. “Vi mostro l’inizio della mia storia, le mie origini. Vi piacciono?”, aveva scritto a corredo di un video nel quale mostrava la casa, ora disabitata.

In un altro post, invece, la showgirl aveva condiviso con i fan alcuni suoi vestiti di quando era piccola, tra i quali un body e delle scarpette da danza classica, scrivendo in descrizione: “Continua a danzare María Belén #laragazzinaeterna”.