Belen Rodriguez e la poesia su Instagram: "Gira eternamente intorno al sole"

Belen Rodriguez ha pubblicato una poesia su Instagram. Nelle ultime ore la showgirl ha dedicato alcuni versi alla luna, in un lungo post nel quale le parole vengono accompagnate dal video di un mare mosso. Poesia che in molti pensano essere una metafora per parlare della figlia Luna Marì, avuta nel 2021 insieme all’ex compagno Antonino Spinalbese, che di recente è apparsa in alcuni post della conduttrice. Ma ecco cosa ha scritto:

Lei gira eternamente intorno al sole, non perché non riesca a vivere senza, ma perché quando il sole dorme, lei riflette la sua luce per illuminarci ancora. Guardiana della notte,

Dolce candida sensuale

Musa prediletta degli artisti

Dea della oscurità Rende forti e lunghi i tuoi capelli

Accende il tuo istinto animale

Sposta le acque e crea tempesta

Per poi donarti CALMA, e insieme al canto dei lupi

dà il benvenuto a nuove vite.

Sei immensa tu, cara mia Luna. Belén

Moltissimi i commenti del fan, che hanno apprezzato i versi della showgirl con commenti come: “Che dedica meravigliosa”, oppure: “Hai un’anima nobile e profonda e sei una donna e una mamma fantastica”. Belen Rodriguez, però, non ha né confermato né smentito il fatto che la poesia possa essere legata in qualche modo alla figlia.

Ma questa non è la prima volta che Rodriguez pubblica i suoi versi sui social. Proprio pochi giorni fa, il 15 gennaio 2024, la showgirl aveva infatti postato un’altra poesia, la quale trattava questa volta il tema dell’essere donna nella società: “Non andrà mai bene / Se lavori, se non lavori / Se sei mamma, se non lo sei / Se sei indipendente oppure una mantenuta / Se vai in palestra, o ti lasci andare / Se ti trucchi troppo o troppo poco / Se sei giovane, troppo giovane per capire / O troppo vecchia per sentirti giovane / Se fai l’amore va bene / se invece facciamo sesso / Sappiamo già come ci chiamano”, aveva scritto su Instagram.