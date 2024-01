Tempesta in Argentina, colpita anche la casa di Belen Rodriguez

Belen Rodriguez si trova in Argentina dagli ultimi giorni del 2023 insieme alla sua famiglia d’origine e al compagno Elio Lorenzoni, oltre ai suoi figli, Santiago e Luna Marì, nati rispettivamente dalle relazioni con Stefano De Martino e Antonino Spinalbese, ma non tutto sta andando come previsto. La zona è stato infatti colpita da una forte tempesta, che ha procurato non pochi danni.

È stata lei stessa a documentare l’accaduto attraverso il suo profilo social, compreso il momento in cui si è messa in prima persona a spazzare l’acqua che era entrata all’interno della sua abitazione. “Tempesta di fulmini a Reta“, ha scritto Belen Rodriguez a corredo del video in cui la vediamo intenta a cercare di ridurre l’impatto generato dal maltempo nella villa situata a Reta, appunto, località vicino Buenos Aires.

La showgirl, consapevole di come ogni sua azione non possa che suscitare attenzione, ne ha approfittato per lanciare un appello per le tante persone che si trovano in difficoltà: “Un disastro. Migliaia di persone bloccate in casa. Fortunatamente stiamo tutti bene – ha precisato – Se si allaga tutto di nuovo non possiamo ripartire, sono preoccupata.. Che putiferio”.

La scelta di pubblicare questi contenuti su Instagram ha però suscitato polemiche da parte degli hater di Belen Rodriguez, convinti di come in frangenti come questo sia necessario innanzitutto mettersi d’impegno per evitare che la situazione peggiori, piuttosto che invitare qualcuno a riprendere, in modo tale da poterlo mostrare attraverso il suo profilo.

Pur essendo lontana dall’Italia, la 39enne non manca di comunicare con gli utenti, come ha fatto pochi giorni fa quando ha confermato il flirt che l’ex marito Stefano De Martino avrebbe avuto anni fa con Alessia Marcuzzi a chi era interessata alla voce, emersa già tempo fa. I diretti interessati, però, almeno per ora hanno preferito non replicare.