Ben Affleck e Ana De Armas ufficializzano la relazione su Instagram

Ben Affleck e Ana De Armas hanno ufficializzato la loro relazione su Instagram con un post. Ana ha condiviso una serie di scatti in riva al mare. Le foto risalgono alla fuga romantica in Costa Rica della scorsa settimana. Sotto il post l’attore ha commentato “Creditami nella foto, grazie” accompagnando il messaggio con un emoji sorridente. Il post di Ana e il commento di Affleck lasciano ben intendere che i due siano ufficialmente una coppia. Ad oggi nessuno dei due ha confermato o smentito il gossip.

Ben e Ana sono stati infatti fotografati la scorsa settimana durante la loro breve vacanza in Costa Rica. Ana indossava gli stessi vestiti degli scatti rubati dai paparazzi. Anche i loro fan hanno ironizzato incitando l’attrice a condividere il nome del fantomatico fotografo. Dopo la fuga romantica tra Cuba e Costa Rica la coppia sembra si sia presa anche una piccola pausa dall’isolamento per il Coronavirus. I due sono stati fotografati mentre erano in giro per le strade di Los Angeles. Ben e Ana appaiono molto affiatati e uniti.

Venerdì la coppia di attori è uscita in giro per Los Angeles. Ben indossava una giacca blu con sotto una maglietta grigia, un pantalone celeste e scarpe da ginnastica grigie. Un look quindi molto casual ma allo stesso tempo elegante. Ana de Armas indossava un abito a pois nero e delle scarpe da ginnastica bianche. L’attrice cubana ha optato per un look molto comodo e fresco.

Ben Affleck e Ana de Armas hanno recitato insieme nel film Deep Water diretto da Adrian Lyne. Il lungometraggio dovrebbe uscire nelle sale americane il prossimo 3 novembre 2020. Proprio su questo set sarebbe scattata la scintilla tra l’attore americano e l’attrice cubana. Inoltre anche Jennifer Garner, ex moglie di Ben Affleck, sembra abbia incoraggiato la relazione tra i due.