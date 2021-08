Quanto è romantico Ben Affleck che sceglie l'anello per JLo insieme alla mamma?

Super regalo in arrivo per Jennifer Lopez. I paparazzi, infatti, hanno immortalato Ben Affleck mentre era intento a scegliere (e poi comprare, naturalmente) un anello di fidanzamento a Los Angeles nella boutique Tiffany & Co. Ad accompagnarlo, come mostrano gli scatti pubblicati su Page Six, sua mamma Sam e suo figlio Samuel.

Vi raccomandiamo... Adam Driver salva il compleanno del figlio di Ben Affleck

Si tratterebbe in verità del secondo anello di fidanzamento che JLo riceve da Ben. Il primo, infatti, le fu regalato nel novembre 2002: un diamante rosa da 6,1 carati di Harry Winston che secondo gli esperti in materia era costato ben 2,5 milioni di dollari. Allora, il matrimonio programmato per il 2003 saltò a causa dell’eccessiva pressione mediatica. Ora la coppia, che ha trascorso le vacanze estive in Italia, sull’isola di Capri, sembra più affiatata che mai, tanto che, secondo alcuni rumors, starebbero cercando casa insieme.

I due hanno anche passato il weekend con i loro figli: i tre di Affleck avuti con l’ex moglie Jennifer Garner e i due gemelli di JLo, avuti da Marc Anthony. Tutti insieme hanno trascorso un fine settimana al Magic Castle di Los Angeles, un particolare club privato di maghi e illusionisti, e pare che i ragazzi vadano molto d’accordo tra loro, come riporta Tgcom24.

I Bennifer, come li chiamano i fan, viaggiano spediti verso la convivenza – e forse, a questo punto anche il matrimonio –, così si sono già messi all’opera per trovare a Los Angeles un nido d’amore spazioso e accogliente per ospitare la loro famiglia allargata. Pare che abbiano già messo gli occhi su una proprietà da 85 milioni di dollari, con un parcheggio da ben 80 posti auto, dodici camere da letto, ventiquattro bagni e, naturalmente, un complesso sportivo coperto con ring da boxe, campo da basket e piscina.