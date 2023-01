Bianca Balti ha avuto un’adolescenza difficile, costellata dall’abuso di alcol e di droghe e dal rapporto non ottimale con i propri genitori. La carriera da modella è ciò che le ha permesso di iniziare una nuova vita, lontana dalle strade sbagliate che per tanto tempo ha scelto di percorrere, pensando fossero quelle più giuste per lei. Delle dipendenze e delle molestie subiti in giovane età ne ha parlato con Luca Casadei all’interno del suo podcast One More Time, prima di condividere un post per celebrare i suoi traguardi.

“Oggi è l’anniversario del giorno in cui ho deciso di smettere di bermi via i sentimenti ed iniziare a sentire tutto quello che la vita ha da offrirmi. Bello o brutto che sia“, ha scritto su Instagram la 38enne originaria di Lodi, che oggi vive a Los Angeles con le sue due figlie, e da poco si è sottoposta a una doppia mastectomia preventiva per rimuovere il seno in seguito alla diagnosi di mutazione genetica Brca1. La modella si era già fatta asportare ovaie e tube di falloppio, sempre per la prevenzione del cancro.

Nel podcast con Casadei, Bianca Balti ha scelto di raccontare i suoi eccessi (e come ne è uscita), a partire da quando a 14 anni è stata vittima della sua prima molestia:

Il primo sabato sera fuori della mia vita, un ragazzo mi fa bere una bottiglia di limoncello e mi molesta . Mia mamma mi trova collassata in giro per Lodi nel cuore della notte. Invece di dire “mai più”, dal giorno dopo faccio un patto con me stessa e decido che sarei stata una cattiva ragazza. Da questo momento ho sentito la necessità di continuare a bere e usare droghe. Inizio a farne uso sempre, dalla mattina alla sera, per anni. Il mio fidanzato in quel periodo era lo spacciatore di Lodi. Io stavo proprio bene, mi sentivo una boss, pensavo fosse la vita migliore che potessi avere.

A un certo punto, però, Balti trova un primo lavoro, che la porta poi a conoscere la persona che, per la prima volta, le consiglia di rivolgersi ad un’agenzia. Da quel momento tutto è cambiato. A One More Time ha spiegato:

La mia carriera da top model inizia subito: dopo una settimana il lookbook di Valentino, dopo due la prima cover, e poi finalmente Dolce&Gabbana, il mio brand preferito.

La modella vola quindi in America: lontana dalle sostanze, inizia una nuova vita. Oggi è sobria da 9 anni: