Bianca Balti: "Rimuoverò tube e ovaie, rischio un tumore"

Bianca Balti ha deciso di sottoporsi a un intervento chirurgico molto delicato, che la porterà a rimuovere tube e ovaie perché rischia di avere un tumore. A raccontarlo è stata la modella ai suoi follower: “Questo autunno rimuoverò le ovaie e le tube a causa della diagnosi di BRCA1 che ho ricevuto”. Si tratta di una mutazione genetica, che rende alte le possibilità di avere un cancro.

Solo poche settimane fa Bianca aveva mostrato le iniezioni per la fertilità a cui sta sottoponendo, facendo intendere alla sua volontà di avere un bambino in attesa di avere un partner al suo fianco. La situazione che lei si trova a vivere è però ben diversa.

“L’idea di andare in menopausa a 38 anni non è allettante. Perciò lo volevo fare assicurandomi di non aver alcun rimpianto in futuro” – ha detto ai follower in una serie di Instagram Stories -. In seguito all’intervento, infatti, lei non potrà più restare incinta in modo naturale.

Almeno per ora l’idea di una gravidanza non sembra essere nei suoi piani, ma lei vuole provare a non escludere del tutto l’idea: “La mia speranza è di riuscire a congelare 5 ovociti che, insieme agli altri 5 che avevo congelato l’anno scorso, mi darebbero una buona chance di successo di gravidanza in futuro. “Per me è molto difficile accettare il tempo che passa, processare il lutto di non avere più tutte le possibilità riproduttive che avevo anni fa”.

Almeno per ora lei non se la sente di escludere di poter diventare di nuovo mamma: “Quello che conta è tenere la porta aperta. É terapeutico e mi sta aiutando in questa transizione. So che non tutt* se lo possono permettere economicamente e che sono una privilegiata”

La 38enne non ha nascosto di essere spaventata per l’intervento, ma si augura che la sua esperienza possa essere di aiuto anche ad altre donne che sono nella sua stessa situazione: “Sottopormi a un intervento importante come la doppia mastectomia e la ovariectomia (o la isterectomia) quando i seni e le ovaie sono sani è una scelta complicata e personale – ha concluso Bianca Balti – Non può e non deve essere ridotta a un giudizio. Ammiro il coraggio delle donne che lo hanno fatto prima di me e grazie alle testimonianze di chi mi ha scritto nell’ultima settimana ho trovato anche io la forza che non pensavo di avere” – ha concluso.