Tutto pronto per una nuova puntata di Fino all’ultimo battito. La fiction di RaiUno, diretta da Cinzia Th. Torrini, torna giovedì 7 ottobre in prima serata con un altro appassionante episodio. Nel cast della serie anche Marco Bocci, Violante Placido, Michele Venitucci e Bianca Guaccero, che nella fiction interpreta l’affascinante Rosa Lorusso. Ma conosciamo meglio l’attrice.

Nata a Bitonto, in provincia di Bari, il 15 gennaio 1981, ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo appena diciottenne, quando nel 1999 debutta al cinema nel film Terra Bruciata, accanto a Raoul Bova e Giancarlo Giannini. Il successo vero e proprio, però, lo raggiunge grazie alla fiction Capri, dove interpreta il ruolo di Carolina.

Il successo della serie le vale un invito sul palco dell’Ariston, dove interviene come valletta accanto a Pippo Baudo e altri personaggi noti, come Andrea Osvart e Piero Chiambretti. Bianca è dotata anche di un vero e proprio talento musicale, tanto che nel 2015 ha partecipato al talent di RaiUno Tale e Quale show. Ha poi condotto Battiti Live, la kermesse musicale dell’estate 2016, insieme ad Alan Palmieri e recitato nella pellicola Sotto copertura al fianco di Alessandro Preziosi.

Dal 2018 è al timone di Detto Fatto, il programma d’intrattenimento della fascia pomeridiana di RaiDue, che precedentemente era condotto da Caterina Balivo.

Per quanto riguarda la sua vita privata, Bianca ha avuto una lunga relazione con il regista Dario Acocella, che ha sposato nel 2013. L’anno seguente è nata la figlia Alice, ma la relazione tra i due è terminata nel 2017. Al momento, dunque, Bianca è “una mamma single e felice“, come ha dichiarato in diverse interviste. L’attrice è stata a lungo corteggiata da Adil Rami, ex difensore franco marocchino del Milan.