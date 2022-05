La celebrity crush di Billie Eilish è l'attrice di Buffy, Sarah Michelle Gellar

Billie Eilish – 102 milioni di followers su Instagram – ha una celebrity crush (una cotta per un personaggio famoso). Si tratta di Sarah Michelle Gellar, l’attrice che interpreta Buffy Summers nella serie eponima Buffy l’ammazzavampiri. La cantante statunitense lo ha svelato nelle storie, dopo una domanda diretta di una fan, pubblicando una foto della protagonista dello show. Al contrario di quanto accade solitamente, Billie ha ricevuto una risposta: “Anche io ho una cotta per te!“, ha scritto Gellar.

Vi raccomandiamo... Billie Eilish infiamma i palchi americani con i suoi look provocatori

Billie Eilish non ha taggato l’attrice sul social network, ma in qualche modo Sarah è venuta a sapere della dichiarazione. Sul suo account, infatti, ha condiviso il post commentando: “Sono morta, è tutto! Non sono più una bambina ma ho una cotta per Billie! Ok, ora è davvero tutto“.

La serie era andata in onda negli Stati Uniti dal 1997 al 2003, per un totale di sette stagioni. In Italia era arrivata un po’ più tardi, dal 2000 al 2005. La “più memorabile” di WB, aveva affermato TV News, quando nel 2006 l’emittente aveva cessato le trasmissioni. Nonché la terza in assoluto, dopo Star Trek e The X-Files.

A marzo 2022 Buffy ha compiuto 25 anni. Questo le parole di Gellar sui social, per ricordare la serie: