Stivali Inverno 2021: tendenze

Arrivano dalle passerelle di Milano Moda Donna e della Paris Fashion Week le tendenze degli stivali Inverno 2021, da conoscere a tutti i costi prima di dedicarsi alla prossima sessione di shopping autunnale. Tante le novità, tante le idee dal sapore vintage, ma soprattutto tante le proposte che segnano una continuità con quelle dello scorso anno.

Insomma, se per l’ultima stagione fredda avete ceduto a stivaletti da pioggia, ad anfibi o Chelsea boot, quest’anno potrete tranquillamente riprenderli dal guardaroba e indossarli ancora nei look più alla moda.

Se, invece, siete alla ricerca di ispirazione, ecco le tendenze di cui tenere conto.

Per l’Autunno-Inverno 2020/2021 i trend accontenteranno un po’ tutte, quelle che vogliono stare comode e puntano su uno stile casual e quelle che vogliono stupire con scarpe glamour, originali, femminili.

Anfibi. Ormai sdoganati, gli anfibi o combat boot non sono più scarpe per metallare impenitenti rimaste agli anni Novanta. Con lacci o fibbie, si indossano anche nei look da giorno per l’ufficio e sono presenti in moltissime passerelle, compresa quella del sempre chic Valentino, a riprova della loro trasversalità.

Stivali da pioggia. Altro tipo di stivale da portare con orgoglio – e non solo per saltare nelle pozzanghere – è quello da pioggia. Opportunamente rivisitata, come con un alto tacco da Versace, la vecchia “caloscia” si può indossare con la prima pioggia con pantaloni slim, gonne, abiti e, ça va sans dire, con l’impermeabile.

Chelsea boot. Un evergreen che hanno proposto tanti designer, molto pratico per i look di tutti i giorni e in grado di regalare grande grinta e personalità, soprattutto con il carrarmato tanto di moda quest’anno, come visto da Stella McCartney.

Stivali sopra al ginocchio. Sexy e grintosi, gli stivali Inverno 2021 sopra al ginocchio sono attillati e declinati in tessuto, pelle o lattice (come proposto in passerella da Saint Laurent). Da indossare, però, solo con un fisico lanciato.

Stivali da cavallerizza. Siete alla ricerca di un mood elegante e sofisticato? L’ispirazione arriva (come spesso accade) dal mondo dell’equitazione. A proporre stivali da cavallerizza in pelle marrone o nera da indossare anche fuori le scuderie anche Chanel.

Stivali morbidi. Ricordano le lavorazioni della pelle degli anni Ottanta gli stivali che scendono morbidi e avvolgenti su caviglie e polpacci, come visto da Balmain. Occhio, però, perché non stanno bene a tutte. Meglio preferirli con un fisico slanciato, in alternativa puntare su tacco alto o gonne corte per allungare la figura.

Sparkly. Avete avuto l’impressione che questa stagione relegasse a un angoletto angusto la femminilità? Niente di più sbagliato, perché – oltre a tacchi vertiginosi – le tendenze dell’anno propongono modelli che illuminano i look. Da quelli con applicazioni di cristalli di Alberta Ferretti ai glitter e al metallizzato, siete pronte per brillare all night long?