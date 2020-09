I 10 must have dell’inverno 2021

Da cosa si riconoscono i must have dell’inverno 2021? Hanno dettagli intriganti, sono in materiali di cui non si potrà fare a meno e li abbiamo visti un po’ ovunque nelle sfilate: si tratta di 10 capi comparsi su tutte le passerelle più importanti e, per questo, imprescindibili.

I dettami in fatto di tendenze, del resto, arrivano rigorosamente dalle sfilate di Milano Moda Donna, della Paris Fashion Week, ma anche dalle settimane della moda di Londra e New York.

Da Fendi a Saint Laurent, da Louis Vuitton a Dior, le maison hanno intercettato passioni e trend, trasformandoli nei must have che già hanno invaso le pagine social delle influencer.

Moda, i 10 must have Inverno 2021

La nostra redazione, per facilitarvi lo shopping che, visto il brusco calo delle temperature è praticamente improcrastinabile, ha selezionato 10 must have Inverno 2021 che riguardano capi, ma anche outfit completi, accessori, scarpe e borse comprese. Sono tante, infatti, le influenze che riguardano, oltre che singoli pezzi, mood da cui farsi conquistare dalla testa ai piedi.

Pantaloni in latex

Quella dell’Autunno-Inverno 2020/2021 è una donna grintosa, energica, che sa quello che vuole e lo mostra anche grazie al suo look. Emblematici i pantaloni in latex da Saint Laurent, ma sulle passerelle ci sono anche tanta pelle e Pvc.

Cappotto in pelle

A proposito di pelle, torna di moda il cappotto lungo in pelle, sia in versioni che strizzano l’occhio al militare che in proposte ultra femminili come quella vista da Fendi.

Look Anni Ottanta

Che ci piaccia o no, il revival anni Ottanta ha invaso non solo il mondo dell’intrattenimento, ma anche quello della moda. Basta vedere i colori al neon che ci hanno fatto compagnia in estate, i pantaloni a vita alta che non potranno mancare nel guardaroba o outfit come quello composto da Louis Vuitton con giacca a vento colorata e gonna a balze.

Mantella

Mantelle e cappe trasformano anche il look più semplice in outfit sofisticati e romantici. È adatta all’ufficio come al tempo libero la cappa dai toni neutri Carolina Herrera.

Maniche importanti

Come si riconoscono un capospalla, un maglione o una giacca trendy? Quest’anno dalle maniche importanti, che siano a punta, squadrate o a sbuffo. Le proposte Max Mara sono tante e irresistibili.

Gonna con frange

Le frange sono dettagli irresistibili su moltissimi capi, accessori compresi, e su tutti su abiti e gonne per serate speciali come visto da Dior.

Tailleur di velluto

Il velluto, come ogni inverno, torna a impreziosire i nostri outfit. Il must have da copiare? Il tailleur con giacca e gonna di un verde intenso firmato Tom Ford.

Pelle su pelle

Lo avrete capito, la pelle in questa stagione è protagonista di molti look, anche total, come visto da Alberta Ferretti. Indossatela senza timore, e preferite dove possibile l’ecofur.

Collo in shearling

Con le temperature in calo inizia la voglia di un caldo avvolgente, sicuro, accogliente. Torna (sempre dagli anni Ottanta e Novanta) lo shearling, in giacche corte o lunghe con pelo a vista, come per il collo con rever di Chloé.

Abiti con fantasie boho-chic

Le romantiche saranno contente, perché molti degli abiti lunghi proposti in sfilata avevano deliziose fantasie boho-chic. Dove trovarle, ça va sans dire, se non da Etro?