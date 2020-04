Bobo Vieri: primo scatto di famiglia con Costanza Caracciolo e le figlie

Il 25 Marzo scorso è nata Isabel, la secondogenita di Bobo Vieri e Costanza Caracciolo, ma solo ieri per la prima volta l’ex calciatore ha condiviso una foto dell’ultima arrivata a casa.

In occasione della Pasqua, Vieri ha pubblicato sul suo profilo Instagram uno scatto di tutta la famiglia al completo che come tutti ha trascorso la festività in isolamento tra le mura domestiche.

Nell’immagine scattata in giardino Bobo ha tra le braccia la primogenita Stella mentre la moglie stringe a sé la neonata. La coppia è vestita in modo sportivo con infradito ai piedi, mentre le bambine per privacy hanno il volto coperto da una stellina.

Insieme alla foto lo sportivo ha lanciato i suoi semplici auguri di Buona Pasqua ed ovviamente tantissimi fan, famosi o non, hanno apprezzato lo scatto con like e teneri commenti.

Solo qualche settimana fa l’ex velina aveva raccontato attraverso un post l’esperienza del parto in piena emergenza Coronavirus, confessando le paure affrontate in un momento così delicato: “Nessuno mai avrebbe creduto che avremmo affrontato un momento così importante da sole, senza il tuo papà, senza la famiglia e gli amici, ma devo dire che ce la siamo cavata davvero bene. […] io tremavo all’idea di dover affrontare tutto da sola… invece è stato un parto magnifico a suon di musica, con un team quasi tutto al femminile ed è andata benissimissimo, sei nata tu, gioia e luce di cui avevamo bisogno“.